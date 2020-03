Stuttgart

Sonniger Mittwoch im Südwesten

18.03.2020, 06:38 Uhr | dpa

Der Mittwoch in Baden-Württemberg wird sonnig. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist es am frühen Morgen wolkenlos. Nur in den Flussniederungen ist vereinzelt mit Nebel zu rechnen. Am Vormittag scheint die Sonne, über den Mittelgebirgen werden Quellwolken erwartet, doch es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen bei 15 Grad im Odenwald bis 20 Grad im Rheingraben.

In der Nacht zum Donnerstag ist es teils stark bewölkt, teils erwartet das Land einen sternenklaren Himmel, so die Meteorologen. Vereinzelt wird mit Nebel gerechnet.