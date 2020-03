Stuttgart

Verkehrsministerium: Bauwirtschaft im Südwesten unterstützen

23.03.2020, 14:29 Uhr | dpa

Gerade in Zeiten von Corona muss der Betrieb von Baustellen in den Bereichen Infrastruktur und Versorgungssicherheit aufrecht erhalten werden - das hat die Landesvereinigung Bauwirtschaft am Montag in Stuttgart gefordert. Unterstützung erhält der Verband von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). "Es ist wichtig, dass die Bauwirtschaft in dieser Krise für die Aufrechterhaltung wichtiger Infrastrukturen wie Straße, Schiene und Wasserwege sowie Energie, Wasserversorgung und Kommunikationsnetze sorgt", sicherte er nach Verbandsangaben zu.

Die Bauwirtschaft sei in der Lage, Baustellen fortzuführen, sagte Hauptgeschäftsführer Thomas Möller. Die Branche habe die notwendigen Kapazitäten. Allerdings müsse sichergestellt werden, dass Beschäftigte und Material möglichst ungehindert die Baustellen erreichen können. Auch meist öffentliche Auftraggeber müssten dafür sorgen, dass ihre Dienststellen weiter handlungsfähig blieben, um die erforderlichen Entscheidungen für einen ungestörten Bauablauf treffen zu können. Seitens der Bauwirtschaft habe der Gesundheitsschutz der Beschäftigten höchste Priorität.