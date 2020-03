Stuttgart

Verkehrsclub: In Corona-Zeiten Spuren fürs Fahrrad freigeben

23.03.2020, 15:59 Uhr | dpa

Radfahrer im Südwesten sollen nach dem Willen des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) während der Corona-Pandemie eine eigene Fahrspur auf den Straßen bekommen. Der VCD-Landesvorsitzende Matthias Lieb schlug am Montag in Stuttgart vor, auf allen mehrspurigen Ein- und Ausfallstraßen sowie auf Hauptstraßen in Städten im Land eine Fahrspur für Radler abzutrennen. Radfahren senke das Infektionsrisiko, im Kampf gegen die Corona-Pandemie müsse man auch zu ungewöhnlichen Mitteln greifen.

Wer regelmäßig auch nur gemütlich radle, senke den Blutdruck und stärke die Lunge. Durch abgesperrte Fahrspuren würden auch ängstliche und zurückhaltende Menschen zum Radfahren ermutigt.