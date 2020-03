Stuttgart

Kfz-Verband fordert Zulassungsmöglichkeit für Autohändler

25.03.2020, 12:27 Uhr | dpa

Ein Auto online oder telefonisch zu kaufen, ist kein Problem - doch den neuen Wagen anschließend zuzulassen, wird in Zeiten von Corona zunehmend schwierig. Immer mehr Zulassungsstellen sind geschlossen, was vom Verband des Kraftfahrzeuggewerbes in Baden-Württemberg nun scharf kritisiert wird. "Insgesamt ist die Situation mit gänzlich geschlossenen Zulassungsstellen kaum zu ertragen", sagte Verbandspräsident Michael Ziegler am Mittwoch.

"Man beraubt den Kfz-Handel der derzeit einzigen Möglichkeit, Autos via Internet oder Telefon zu verkaufen, denn wer kauft ein Auto, wenn er es nicht zulassen kann?" Ein großes Problem seien zudem die bereits verkauften Fahrzeuge, die jetzt ausgeliefert würden und nicht zugelassen werden könnten. Der Verband forderte Landkreise und Gemeinden auf, wenigstens für Kfz-Händler Zulassungen anzubieten und mit den Kfz-Innungen vor Ort Lösungen zu erarbeiten.