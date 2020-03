Flüchtiger Täter

Unfall verursacht Stromausfall in Stuttgart

30.03.2020, 09:55 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife: Die Polizei hatte am Sonntag einen Einsatz in Stuttgart-Bergheim. (Quelle: Lino Mirgeler/Symbolbild/dpa)

Ein Autofahrer ist nach einem Ausweichmanöver in einen Stromkasten gekracht. In mehreren Gebäuden in Stuttgart-Bergheim ist es daraufhin dunkel geworden.

Ein unbekannter Autofahrer hat in Stuttgart einen Unfall mit einem Verletzten verursacht, für vorübergehenden Stromausfall in einigen Haushalten gesorgt und ist einfach weiter gefahren. Ein 66 Jahre alter Autofahrer musste am Sonntagabend dem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen, welches zum Teil auf die Gegenspur geraten war. Das teilte die Polizei mit.



Der 66-Jährige krachte demnach mit seinem Auto gegen eine Mauer und einen davorstehenden Stromverteilerkasten. Er erlitt leichte Verletzungen. Wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte, waren im Stadtteil Bergheim mehrere Gebäude für mehr als eine Stunde ohne Strom.



Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 25.000 Euro. Warum der Verursacher auf die Gegenspur geraten und dann von der Unfallstelle geflüchtet war, war zunächst unklar.