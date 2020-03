Lieferengpässe wegen Corona

Stuttgarter Autobauer lässt seine Werke weiter geschlossen

31.03.2020, 14:59 Uhr | dpa

Eine Mitarbeiterin am Fliesband des Stuttgarter Sportwagenbauers "Porsche" aus Zuffenhausen: Die Werke bleiben weiter geschlossen. (Quelle: Lichtgut/Archivbild/imago images)

Der Autobauer Porsche hat entschlossen, seine Produktion in Stuttgart und Leipzig eine weitere Woche zu stoppen. Ein problemloses Arbeiten sei wegen der Auswirkungen der Corona-Krise nicht möglich.

Die Werke des Autobauers Porsche bleiben wegen der Coronavirus-Pandemie mindestens auch kommende Woche geschlossen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Lage setze man die Produktion im Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen sowie in Leipzig weiterhin aus. Das erklärte ein Sprecher am Dienstag.



Es gebe nach wie vor Engpässe bei den globalen Lieferketten, die eine geordnete Produktion nicht zuließen. Porsche hatte Mitte März angekündigt, die Arbeit in den Werken für zunächst zwei Wochen einzustellen. Zudem hat der Autobauer Kurzarbeit für seine Beschäftigten angemeldet.

Auch die Porsche SE verschiebt wegen der Pandemie ihre Hauptversammlung. Das Aktionärstreffen war eigentlich für den 19. Mai in Stuttgart geplant, nun werde abhängig vom Verlauf der Pandemie ein neuer Termin gesucht, teilte die Holding am Dienstag mit.