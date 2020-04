Stuttgart

Wirtschaftsministerium: Zwei Milliarden für den Mittelstand

03.04.2020, 14:29 Uhr | dpa

Das Wirtschaftsministerium will zwei Milliarden Euro Corona-Hilfe für mittelständische Betriebe mit 51 bis 250 Beschäftigten aufwenden. Die Unternehmen sollen dreimonatige zins- und gebührenfreie Liquiditätsbrücken erhalten, damit sie nicht wegen der aktuellen Kreditklemme unverschuldet in Schieflage geraten, hieß es am Freitag auf Nachfrage vom Ministerium. Die Kredite sollen sich je nach Unternehmensgröße auf 150 000 bis 750 000 Euro belaufen und spätestens ab Anfang Mai zur Verfügung stehen. Einzige Voraussetzung für die Beantragung sei, dass das jeweilige Unternehmen zum Stichtag 31. Dezember 2019 kein "Unternehmen in Schwierigkeiten" war. Die Gelder sollen spätestens ab Anfang Mai zur Verfügung stehen.