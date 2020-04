Stuttgart

Fieber messen beim VfB Stuttgart

08.04.2020, 17:02 Uhr | dpa

Als Vorsichtsmaßnahme in der Coronavirus-Krise wird bei den Profis des VfB Stuttgart vor jedem Training die Temperatur gemessen. "Die Spieler werden, wenn sie aufs Trainingsgelände kommen, geschleust, wie wir sagen. Das ist ein Begriff, der bei mir in der Klinik vorherrscht", sagte Mannschaftsarzt Raymond Best am Mittwoch im vereinseigenen "VfB TV". "Wenn Patienten reinkommen, wird Temperatur gemessen, es werden die Hände desinfiziert. Das sind Dinge, die wir direkt am Kabineneingang machen." Seit Dienstag trainiert der schwäbische Fußball-Zweitligist wieder in kleinen Gruppen auf dem Trainingsgelände.