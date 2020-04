Wegen Unachtsamkeit

Kleintransporter kracht in Stadtbahn – zwei Verletzte

08.04.2020, 18:05 Uhr | dpa, t-online.de

Ein Rettungsassistent steigt in einen Rettungswagen (Symbolbild): In Stuttgart sind eine Stadtbahn und ein Kleintransporter kollidiert. (Quelle: Jens Kalaene/dpa)

In Stuttgart sind ein Kleintransporter und eine Stadtbahn auf Höhe einer Haltestelle kollidiert. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Beim Zusammenstoß mit einer Stadtbahn hat sich der Fahrer eines Kleintransporters in Stuttgart leicht verletzt. Nach Polizeiangaben wollte der 41 Jahre alte Mann am Mittwochnachmittag in der Pragstraße auf Höhe der Haltestelle Rosensteinbrücke mit seinem Ford Transit wenden und übersah die heranfahrende Bahn. Auch der 31-jährige Mitfahrer zog sich leichte Verletzungen zu.



Der 41-jährige Stadtbahnfahrer und die Fahrgäste in der Bahn blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere zehntausend Euro. Weil danach Fahrstreifen gesperrt werden mussten, kam es zu Verkehrsbehinderungen.