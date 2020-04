Stuttgart

Motorradfahrer in Stuttgart von Auto angefahren

09.04.2020, 05:18 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist in Stuttgart von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Autofahrer habe am Mittwochabend beim Abbiegen an einer Kreuzung nicht auf den geradeaus fahrenden 41-Jährigen geachtet, teilte die Polizei mit. Das Motorrad wurde gegen eine Hauswand und gegen zwei geparkte Fahrzeuge geschleudert. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.