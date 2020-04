Stuttgart

Motorradfahrer prallt gegen Laternenmast: Schwerverletzt

11.04.2020, 17:03 Uhr | dpa

Ein 28 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstag in Stuttgart gegen eine Laternenmast geprallt. Nach Auskunft der Polizei kamen er und seine 18-jährige Sozia mit schweren Verletzungen in eine Stuttgarter Klinik. Die Polizei weiß nicht, warum der Motorradfahrer zu weit nach rechts abkam und den Unfall verursachte.