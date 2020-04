Stuttgart

Regierung plädiert für Schulbeginn frühestens am 27. April

14.04.2020, 17:19 Uhr | dpa

Die baden-württembergische Landesregierung hat sich dafür ausgesprochen, die Schulen im Land frühestens am 27. April wieder zu öffnen. Das geht aus einem Papier des Staatsministeriums für die Telefonschaltkonferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Mittwoch zum weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet. "In der 18. oder 19. Kalenderwoche soll zuerst der Unterricht für die Jahrgänge, die vor Abschlussprüfungen stehen, beginnen", heißt es in dem Schreiben. Darin ist auch die Rede von vorsichtigen Öffnungen in verschiedenen Dienstleistungsbereichen.