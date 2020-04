Stuttgart

25 289 Corona-Infektionen im Südwesten: 756 Tote

14.04.2020, 19:36 Uhr | dpa

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten in Baden-Württemberg ist auf mindestens 25 289 gestiegen. Das waren 391 mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsministerium in Stuttgart am Dienstagabend mitteilte (Stand: 16.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus stieg auf 756. Mindestens 11 952 Menschen seien wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen, hieß es.