Stuttgart

Zahl neuer Handwerksmeister konstant

17.04.2020, 01:26 Uhr | dpa

Genau 3139 Handwerker haben im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg erfolgreich die Meisterprüfung abgelegt. Damit bleibt die Zahl derer, die in den Kreis der Meisterinnen und Meister aufrücken, nach Angaben des Handwerkstages in etwa konstant. Im Jahr 2018 hatten 3143 Handwerker die Prüfung bestanden. Auch an der Rangfolge der beliebtesten Berufe änderte sich nichts. Die meisten neuen Meister gab es im Bereich Kfz-Technik, die meisten neuen Meisterinnen im Frisörhandwerk. Grundsätzlich, so der Handwerkstag, macht im Schnitt jeder vierte Geselle anschließend noch den Meister.

Aus Sicht der Branche ist der Titel ein Faktor für langfristigen Erfolg. Meisterbetriebe bestünden in der Regel länger am Markt und bildeten auch einen Großteil der Lehrlinge aus. Um mehr Handwerker dazu zu bewegen, die Prüfung abzulegen, soll jede neue Meisterin und jeder neue Meister künftig eine Prämie von 1500 Euro bekommen. Über Details des Programms wollen Handwerkspräsident Rainer Reichhold und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) heute informieren.

Die Meisterpflicht gilt laut Handwerkstag derzeit in 53 Handwerksberufen. Das heißt: Ohne Meisterbrief darf ein Handwerker dort keinen Betrieb führen. 94 Berufe sind nicht meisterpflichtig oder auch zulassungsfrei. Dort kann jeder einen Betrieb aufmachen, unabhängig von seiner formalen Qualifikation. In zwölf Handwerksberufen hatte die Bundesregierung erst zu Beginn dieses Jahres die zuvor abgeschaffte Meisterpflicht wieder eingeführt, darunter Fliesenleger, Raumausstatter oder Orgelbauer.