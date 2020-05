Stuttgart

Mountainbiker nach Sturz schwer verletzt

11.05.2020, 05:03 Uhr | dpa

Ein gestürzter Mountainbiker hat in Stuttgart die Höhenrettung der Feuerwehr auf den Plan gerufen. Der 29 Jahre alte Mann sei am Sonntagabend im Wald an einem Steilhang mit seinem Mountainbike gestürzt, teilte die Polizei mit. Aufgrund der Lage wurde die Höhenrettung der Feuerwehr alarmiert, um den Mann zu bergen. Er kam schwer verletzt per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Warum der Mann stürzte auf dem Waldweg, war zunächst unklar.