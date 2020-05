Baden-Baden

Neue Chefs der Kunsthalle Baden-Baden treten Dienst an

11.05.2020, 07:09 Uhr | dpa

Die Dramaturgin Çağla Ilk (43) und der Kurator Misal Adnan Yıldız (40) leiten künftig die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden. Das teilte das Wissenschaftsministerium in Stuttgart zum Amtsantritt des Duos am Montag mit. Die beiden sind Nachfolger von Johan Holten (44), der nun als Leiter der Kunsthalle Mannheim arbeitet. Ilk und Yıldız sind beide in der Türkei geboren.

"Die beiden international vernetzten Kuratoren haben mit konkreten Plänen für die strategische Ausrichtung der Kunsthalle überzeugt", sagte Kultur-Staatssekretärin Petra Olschowski. Bei Ilk und Yıldız stünden die Themen Gerechtigkeit und Migration im Vordergrund.

Ilk hat in Berlin und Istanbul Architektur studiert. Zuvor arbeitete sie als Dramaturgin und Kuratorin am Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Zudem hat sie mehrere Ausstellungen kuratiert, darunter mehrere Ausgaben des "Berliner Herbstsalons". Bis 2012 war sie als Produzentin, Regisseurin und Dramaturgin im Ballhaus Naunynstrasse in Berlin tätig.

Yıldız hat Bildende Kunst und Bildtheorie in Istanbul studiert. Von 2011 bis 2014 arbeitete er als künstlerischer Leiter am Künstlerhaus Stuttgart, anschließend war er bis 2017 Direktor der neuseeländischen Kunstgalerie Artspace Aotearoa.