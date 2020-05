Stuttgart

Regnerischer Start in die Woche im Südwesten

11.05.2020, 07:16 Uhr | dpa

Wegen einer Kaltfront beginnt die Woche in Baden-Württemberg mit Regen und sinkenden Temperaturen. Am Montagmorgen ist der Himmel bedeckt, den Tag über breitet sich von Westen her anhaltender Regen aus, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Teils müsse mit Starkregen gerechnet werden, vor allem im Südosten werde es gewittrig. Im Hochschwarzwald soll es im Tagesverlauf sogar schneien. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 19 Grad.

In der Nacht zum Dienstag soll sich der Regen den Wetterexperten zufolge in den Südosten zurückziehen. Bis in mittlere Lagen könne es auch schneien. Im Bergland herrscht Glättegefahr. Am Dienstag selbst bleibt es überwiegend trocken und die Sonne scheint. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 15 Grad.