Stuttgart

Corona: DGB rechnet mit Zunahme von Arbeitsrechtskonflikten

14.05.2020, 10:58 Uhr | dpa

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) erwartet wegen der Corona-Krise mehr Streitfälle vor den Arbeitsgerichten. "Gerade in Krisenzeiten brauchen viele Gewerkschaftsmitglieder fachkundige Beratung und im Konfliktfall auch juristische Unterstützung", sagte der baden-württembergische Landeschef Martin Kunzmann am Donnerstag in Stuttgart. Der DGB bietet Gewerkschaftsmitgliedern in Streitfällen rechtliche Unterstützung. Im vergangenen Jahr wurde Beistand unter anderem in 6303 neuen Arbeitsrechtsverfahren geleistet.