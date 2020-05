Stuttgart

Warmer und sonniger Dienstag in Baden-Württemberg

19.05.2020, 06:20 Uhr | dpa

Viel Sonne und hohe Temperaturen - so wird das Wetter an diesem Dienstag. Quellwolken tauchen nur vorübergehend auf, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 Grad im Südschwarzwald und 27 Grad am mittleren Oberrhein. Am Mittwoch rechnen die Meteorologen mit einem geringen Schauerrisiko im Süden und Südwesten Baden-Württembergs. Im Rest des Landes bleibt es trocken und heiter bis wolkig. Die Maximalwerte liegen zwischen 19 und 26 Grad.