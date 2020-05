Emmendingen

Emmendingen wählt Oberbürgermeister

24.05.2020, 02:14 Uhr | dpa

Eine Frau gibt an einer Wahlurne ihre Stimme ab. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Emmendingen kandidiert der Amtsinhaber Stefan Schlatterer (52) heute für eine dritte Amtszeit. Der CDU-Politiker ist seit 16 Jahren Rathauschef in der 28 500 Einwohner zählenden Großen Kreisstadt bei Freiburg. Gegenkandidatin ist die Emmendinger Grünen-Stadträtin Susanne Wienecke (57). Weitere Bewerber gibt es nicht. Wienecke war bereits bei der letzten Oberbürgermeisterwahl vor acht Jahren gegen Schlatterer angetreten.

Die jetzige Wahl sollte ursprünglich am 26. April stattfinden. Sie war wegen der Corona-Krise auf diesen Sonntag verschoben worden. Zum Schutz vor dem Coronavirus hat die Stadt die Bürger aufgerufen, per Briefwahl abzustimmen. Zudem wurde in den Wahllokalen mehr Platz geschaffen, um Bürgern den vorgeschriebenen Mindestabstand zu ermöglichen sowie Hygienevorschriften einzuhalten.

Nach Angaben des Innenministeriums in Stuttgart sind kommunale Wahlen im Südwesten trotz der Corona-Krise möglich. Sie würden jedoch nur erlaubt, wenn die bei Wahlen geltenden Regeln mit den Vorgaben des Infektionsschutzes vereinbar seien. Dies werde im Einzelfall geprüft. Das Regierungspräsidium Freiburg als Aufsichtsbehörde hatte für die Wahl in Emmendingen grünes Licht gegeben.