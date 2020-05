Stuttgart

Castro und Kempf zurück in der Startelf des VfB Stuttgart

31.05.2020, 12:51 Uhr | dpa

Gonzalo Castro ist nach seinem späten Siegtreffer gegen den Hamburger SV in die Startelf des VfB Stuttgart zurückgekehrt. Der Mittelfeldspieler beginnt am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Zweitliga-Spiel beim Tabellenletzten Dynamo Dresden ebenso wie Kapitän Marc Oliver Kempf. Silas Wamangituka sitzt dagegen auf der Bank. Auch Ex-Nationalstürmer Mario Gomez steht erneut nicht in der Startelf von Trainer Pellegrino Matarazzo.