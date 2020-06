Stuttgart

Bisher höchste Temperatur des Jahres am Dienstag gemessen

02.06.2020, 19:02 Uhr | dpa

Der Dienstag hat einen Temperaturrekord in diesem Jahr im Südwesten geknackt: Die Wetterstation in Waghäusel-Kirrlach (Kreis Karlsruhe) zeigte 29,2 Grad an - das war der bislang höchste in diesem Kalenderjahr in Baden-Württemberg gemessene Wert, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am frühen Abend sagte. Am 22. Mai waren seinen Angaben zufolge in Rheinfelden in Südbaden 28,9 Grad gemessen worden. Der Meteorologe verwies aber darauf, dass es bis zum späten Abend einen neuen Höchstwert geben könnte, weil noch weitere Daten erhoben würden.