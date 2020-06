Stuttgart

Nur wenige neue E-Autos in Baden-Württemberg zugelassen

04.06.2020, 12:12 Uhr | dpa

Reine Elektroautos spielen in Baden-Württemberg weiterhin eine untergeordnete Rolle. Im vergangenen Jahr stieg zwar die Anzahl der Neuzulassungen bei E-Autos um 76 Prozent auf 10 200 Fahrzeuge, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Doch unter den insgesamt 518 851 erstmalig auf den Straßen fahrenden Fahrzeugen - vom Verbrenner bis zu Autos mit alternativen Antrieben - betrug der Anteil der E-Autos lediglich 2 Prozent. Der Südwesten lag bei den rein elektrisch betriebenen Personenkraftwagen gemessen an allen 27 EU-Mitgliedstaaten auf Platz 6 hinter Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Schweden und Italien.