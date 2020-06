Betonplatten erneutert

Bauarbeiten am Stuttgarter Flughafen beendet

17.06.2020, 14:03 Uhr | dpa

Luftbild vom Stuttgarter Flughafen: Die Bauarbeiten an der Start- und Landebahn sind beendet. (Quelle: Uli Deck/Archivbild/dpa)

Wegen der Corona-Krise hatte die Flughafengesellschaft den Stuttgarter Airport im Frühjahr komplett geschlossen und geplante Arbeiten vorgezogen. Nun sind diese abgeschlossen.

Von Donnerstag an können Flugzeuge die Start- und Landebahn auf dem Stuttgarter Flughafen wieder in ihrer vollen Länge nutzen. Wie die Flughafengesellschaft am Mittwoch mitteilte, sind die Bauarbeiten fertiggestellt. Auf einem Teil der Piste hatten die Betonplatten erneuert werden müssen.

Im April war der Flugverkehr deswegen erst ganz eingestellt worden, danach stand Flugzeugen nur ein verkürzter Teil der mehr als 3.300 Meter langen Start- und Landebahn zur Verfügung. Der Flughafen Stuttgart hatte die Sanierung wegen der Corona-Pandemie vorgezogen. Zwischenzeitlich starteten und landeten deswegen nur kleinere Kurzstrecken-Maschinen, die mit einer kürzeren Bahn auskamen.