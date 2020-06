"Menschen statt Konzerne"

Proteste am Flughafen Stuttgart

19.06.2020, 11:16 Uhr | dpa

Eine Demonstrantin hat ein Schild mit der Aufschrift "Menschen statt Konzerne" in der Hand: Am Flughafen Stuttgart kommt es zu Protesten. (Quelle: Tom Weller/dpa)

Am Flughafen in Stuttgart haben sich Beschäftigte zum Protest versammelt. Die Gewerkschaft Verdi will mit der Demonstration unter anderem Unterstützung in der Corona-Krise durchsetzen.

Die Gewerkschaft Verdi hat am Freitag am Flughafen Stuttgart auf die Situation der Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste aufmerksam gemacht. Die Arbeitgeber müssten Verantwortung übernehmen und bei der Fortsetzung von Kurzarbeit die Zahlungen aufstocken, forderte Verdi-Funktionär Andreas Schackert bei einer Kundgebung mit rund 20 Teilnehmern.

Im Bereich der Terminals, auf dem Vorfeld und bei der Gepäckverteilung arbeiten in Stuttgart rund 1.100 Männer und Frauen. Aktionen waren auch in München, Hamburg, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Berlin und Köln geplant.

Die Corona-Krise hat der Branche schwer zugesetzt. Für die Lufthansa zum Beispiel wurde ein milliardenschweres staatliches Rettungspaket geschnürt. Verdi befürchtet in der Luftverkehrsbranche einen "massiven Personalabbau" und spricht von Existenzängsten bei den Beschäftigten. Nach Verdi-Angaben arbeiten in Deutschland etwa 300.000 Menschen in der Luftverkehrsindustrie.