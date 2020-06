Stuttgart

Eisenmann: CDU steht auf alle Fälle hinter der Polizei

21.06.2020, 14:59 Uhr | dpa

Die CDU-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, Susanne Eisenmann, hat sich schockiert und fassungslos gezeigt angesichts der nächtlichen Ausschreitungen in Stuttgart. Sie sprach am Sonntag von einem "Gewaltexzess". "Die Hintergründe dieser Taten sind noch unklar", teilte sie mit. "Deshalb ist nun nicht die Zeit für voreilige Schlüsse. Die aggressive Stimmung gegenüber der Polizei auch in den vergangenen Wochen bereitet mir aber große Sorge." Sie forderte ein gesellschaftliches Bekenntnis, dass man volles Vertrauen in die Polizei und ihre Arbeit habe und sie schützen müsse. "Wir als CDU stehen auf alle Fälle hinter unserer Polizei."