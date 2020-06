Stuttgart

Kretschmann gratuliert VfB Stuttgart zum Bundesliga-Aufstieg

28.06.2020, 18:04 Uhr | dpa

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat dem VfB Stuttgart zum Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gratuliert. "Diese Zweitliga-Saison hat uns Fans einiges an Nerven gekostet. Umso schöner ist der Aufstieg", sagte Kretschmann nach Angaben des Staatsministeriums am Sonntag. "Jetzt ist der VfB wieder da, wo er hingehört: In der ersten Liga." Er bedankte sich bei seinem "oberschwäbischen Landsmann" Mario Gomez: "Sie sind einer der ganz Großen in der Geschichte unseres VfB." Trotz der Niederlage gegen den SV Darmstadt 98 am Sonntag ist die Bundesliga-Rückkehr der Schwaben perfekt. Für Gomez war es das letzte Spiel beim VfB Stuttgart.