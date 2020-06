Stuttgart

Stadtbahn erfasst Fußgängerin in Stuttgart

28.06.2020, 22:02 Uhr | dpa

Eine Fußgängerin ist in Stuttgart von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt worden. Die 63-Jährige habe am Sonntag an der Haltestelle Freiberg die Gleise noch vor der anfahrenden Bahn überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Der 60 Jahre alte Stadtbahnfahrer konnte trotz eines eingeleiteten Bremsmanövers eine Kollision nicht mehr verhindern.