Weiterer Verdächtiger nach Stuttgarter Krawallnacht in Haft

01.07.2020, 17:57 Uhr | dpa

Eineinhalb Wochen nach der Krawallnacht in Stuttgart ist ein weiterer Tatverdächtiger in Untersuchungshaft gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, wurde der 22-Jährige am Sonntag festgenommen. Er steht im Verdacht, sich an den Plünderungen in der Innenstadt beteiligt zu haben.

Bereits am Sonntag und Montag wurden zwei 18 Jahre und 19 Jahre alte Verdächtige dem Haftrichter vorgeführt. Sie sollen Streifenwagen beschädigt, Schaufenster eingeworfen oder geplündert haben. Sie kamen ebenfalls in Untersuchungshaft. Ermittler hatten sie in der Stuttgarter Innenstadt erkannt. Damit befinden sich nun insgesamt 14 mutmaßliche Krawallmacher im Gefängnis.