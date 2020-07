Tausende Euro Schaden

Unbekannte zerkratzen 24 Autos in Stuttgart

06.07.2020, 10:36 Uhr | t-online.de

Eine Hand zerkratzt mit einem Schraubenzieher ein Auto (Symbolbild): In Stuttgart wurden Dutzende Autos beschädigt. (Quelle: Horst Rudel/imago images)

Offenbar mit einem spitzen Gegenstand haben unbekannte Täter Dutzende Autos in Stuttgart beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

In Stuttgart haben Unbekannte am Wochenende insgesamt 24 Autos zerkratzt. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Demnach waren die Täter zwischen Samstagabend 22 Uhr und Sonntagabend bis 23 Uhr im Bereich der Eschenauer und Bretzfelder Straße in Zuffenhausen unterwegs. Dort zerkratzten sie "vermutlich mit einem spitzen Gegenstand" mehrere Autos verschiedenster Marken.

Laut Polizei entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Betroffene Autobesitzer und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.