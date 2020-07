Stuttgart

Mehr Anträge auf Anerkennung beruflicher Qualifikation

06.07.2020, 11:39 Uhr | dpa

Gut 10 300 Anträge auf Anerkennung einer beruflichen Qualifikation aus dem Ausland haben die Behörden im Südwesten im vergangenen Jahr bearbeitet. Das waren fast zwölf Prozent mehr als 2018, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. In knapp 5000 Fällen wurde die Qualifikation als gleichwertig anerkannt. Mit großem Abstand an der Spitze lagen dabei Gesundheits- und Krankenpfleger, gefolgt von Ärzten.

In gut 3350 Fällen verlangten die Behörden eine sogenannte Ausgleichsmaßnahme, zum Beispiel einen zusätzlichen Lehrgang oder eine Prüfung, bevor die Qualifikation anerkannt wurde. In 503 Verfahren wurde die Ausbildung im Ausland nur als teilweise gleichwertig anerkannt. 481 Anträge wurden abgelehnt, der Rest der Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.