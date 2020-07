Stuttgart

Bislang 15 Männer wegen Randale in Stuttgart in Haft

06.07.2020, 16:43 Uhr | dpa

Mehr als zwei Wochen nach den Krawallen in Stuttgart sitzen 15 mutmaßliche Randalierer in Untersuchungshaft, einer von ihnen wegen Verdachts auf versuchten Totschlag. Drei weitere Haftbefehle seien gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Zuletzt war nach Polizeiangaben ein 19-jähriger Grieche verhaftet worden, weil er Polizisten beleidigt, Streifenwagen beschädigt und sich an den Plünderungen beteiligt haben soll. Den meisten verhafteten jungen Männern werden Landfriedensbruch oder gefährliche Körperverletzung, Angriffe auf Vollstreckungsbeamte oder Diebstahl vorgeworfen.

Sie sollen mit vielen anderen jungen Krawallmachern in der Nacht zum 21. Juni durch die zentrale Einkaufsstraße Stuttgarts gezogen sein. Die Menge hatte Schaufenster zerstört und Geschäfte geplündert. Nach Angaben der Polizei waren 400 bis 500 Menschen an der Randale beteiligt oder hatten dabei zugeschaut.