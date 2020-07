Stuttgart

Dellnitz: "Randale noch ohne Folgen für das Image"

09.07.2020, 01:39 Uhr | dpa

Nach den jüngsten Auseinandersetzungen befürchtet der Tourismuschef von Stadt und Region noch keine nachhaltigen Folgen für den Ruf Stuttgarts. "Ein Image lässt sich nicht durch wenige Bilder kaputtmachen", sagt Armin Dellnitz. "Außerdem ist der Mensch vergesslich. Wenn sich diese Eindrücke aus der Nacht der Randale nicht wiederholen, gehe ich nicht von einer Langzeitwirkung aus." Deutlich schwerer wiege dagegen der Schaden durch die anhaltende Corona-Krise. "Die Pandemie hat uns in vollem Lauf erwischt und Angebot und Nachfrage auf Null gedrückt."

Handel, Kultur und Gastgewerbe rückten allerdings durch die Pandemie und auch nach den jüngsten nächtlichen Auseinandersetzungen zusammen. "Die Sorge um die Innenstädte schweißt zusammen", sagt Dellnitz.

Das zeige auch eine neue Allianz, in der sich Clubbesitzer, Hoteliers und Gastronomen, Theaterintendanten und der Einzelhandel zusammengeschlossen haben. Ziel sei es unter anderem, Perspektiven für eine sichere Stadt aufzuzeigen und deutlich an die Politik zu appellieren, kündigte der Geschäftsführer der City-Initiative, Sven Hahn, an. Er will Details zur Initiative heute (11.00 Uhr) in Stuttgart vorstellen.