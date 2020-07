Stuttgart

Auto überschlägt sich: 59-jährige Fahrerin schwer verletzt

20.07.2020, 05:18 Uhr | dpa

Eine 59-jährige Autofahrerin hat sich am Sonntagabend bei einem Autounfall schwer verletzt. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie in Stuttgart mit ihrem Wagen von der Straße ab, teilte die Polizei am Montag mit. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Mithilfe von anderen Verkehrsteilnehmern wurde die Frau nach Angaben der Polizei aus dem Auto geborgen. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.