Stuttgart

VfB Stuttgart holt Defensivallrounder Anton aus Hannover

28.07.2020, 17:07 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat den früheren U-21-Nationalspieler Waldemar Anton vom Zweitliga-Club Hannover 96 verpflichtet. Das gaben die Schwaben am Dienstagnachmittag bekannt. Der 24-Jährige, der sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld spielen kann, erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2024 und die Rückennummer 2. Die Ablösesumme soll rund vier Millionen Euro betragen.

Die Verhandlungen zwischen den beiden Clubs hatten sich über Wochen hingezogen. "Waldemar verfügt neben seiner fußballerischen Qualität und seinen Führungsqualitäten für sein Alter bereits über sehr viel Erfahrung, die er in den vergangenen Jahren in Hannover in der Bundesliga und in der 2. Liga sammeln konnte. Er bringt damit alle Voraussetzungen mit, um ein wichtiger Faktor in unserer Defensive zu werden", sagte Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat.

"Der VfB ist ein Traditionsclub, der den Menschen in der Region etwas bedeutet. Das hat bei meiner Entscheidung ebenso eine Rolle gespielt wie die Gespräche mit den Verantwortlichen des VfB, die sich wirklich extrem um mich bemüht und mir auch klar aufgezeigt haben, wie der weitere Weg aussehen soll", sagte Anton.