Stuttgart

Sohn soll Mutter getötet haben und kommt in U-Haft

30.07.2020, 10:10 Uhr | dpa

Weil er in Stuttgart seine Mutter umgebracht haben soll, sitzt ein Mann in Untersuchungshaft. Die Tote soll am Donnerstag zur Klärung der Todesursache obduziert werden, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die 55-Jährige war am Dienstag tot in der gemeinsamen Wohnung gefunden worden; der 23 Jahre alte Deutsche wurde einige Stunden später festgenommen. Ersten Ermittlungen zufolge waren die beiden vor der Tat in Streit geraten.