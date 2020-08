Stuttgart

Wetterdienst erwartet Gewitter mit Starkregen im Südwesten

01.08.2020, 10:26 Uhr | dpa

Starke Gewitter könnten einigen Menschen im Südwesten den Ausflug an den Badesee oder das Grillen im Garten kräftig verhageln. Am Samstag sind Unwetter mit heftigem Starkregen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Lokal können bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Auch orkanartige Böen seien möglich. Diese können bis zu 110 Kilometer pro Stunde erreichen. Die Meteorologen erwarten am Samstag schwülheißes Wetter mit Höchstwerten zwischen 30 Grad im Bergland und 36 Grad an Oberrhein und Neckar.

In der Nacht zum Sonntag und am Vormittag soll es den Angaben nach ebenfalls zu Gewittern kommen. Erst ab der Mittagszeit beruhige sich das Wetter allmählich. Es kühlt laut der Vorhersage auf 22 bis 29 Grad ab. Das Wetter bleibt unbeständig: Bei maximal 24 Grad kann es zu Beginn der neuen Woche abermals zu Schauern und Gewittern kommen.