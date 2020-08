Stuttgart

VfB Stuttgart nimmt Mannschaftstraining wieder auf

03.08.2020, 02:59 Uhr | dpa

Der VfB Stuttgart nimmt in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga heute das Mannschaftstraining wieder auf. Nach den obligatorischen Leistungstests in den vergangenen Tagen findet die erste Einheit auf dem Rasen aufgrund der Corona-Pandemie ohne Zuschauer statt. Trainer Pellegrino Matarazzo wird erstmals mit den Neuzugängen Waldemar Anton und Konstantinos Mavropanos ein Mannschaftstraining leiten, auch die zuletzt fest verpflichteten Gregor Kobel und Pascal Stenzel sind dabei. Sein erstes Testspiel bestreitet der Aufsteiger am kommenden Samstag (11.00 Uhr) gegen den SV Sandhausen.