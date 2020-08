Stuttgart

VfB startet mit Heimspiel gegen Freiburg in die Bundesliga

07.08.2020, 12:27 Uhr | dpa

Der VfB Stuttgart empfängt zum Start in die neue Bundesliga-Saison den SC Freiburg zum baden-württembergischen Landesduell. Das geht aus der Veröffentlichung des Spielplans durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) an diesem Freitag hervor. "Mit dem SC Freiburg wartet jetzt im Baden-Württemberg-Duell eine Mannschaft auf uns, die eine überragende Saison gespielt hat, nicht nur physisch sehr stark ist und eine sehr große Herausforderung für unsere Mannschaft darstellt", sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. Der erste Spieltag wird vom 18. bis 21. September ausgetragen.

Das erste Auswärtsspiel bestreiten die Stuttgarter am Wochenende danach beim FSV Mainz 05, anschließend kommt Bayer 04 Leverkusen in die Mercedes-Benz Arena. Bis zur kurzen Winterpause stehen für den VfB 13 Spieltage an.