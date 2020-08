Stuttgart

Weitere Verhaftung nach Stuttgarter Krawallnacht

07.08.2020, 16:41 Uhr | dpa

Die Polizei in Stuttgart hat einen weiteren Verdächtigen festgenommen, der an den Krawallen im Juni beteiligt gewesen sein sollen. Ein Richter schickte den 21-Jährigen am Freitag in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Den Angaben zufolge steht der junge Mann unter Verdacht, gemeinsam mit anderen einen Streifenwagen massiv beschädigt zu haben.

Damit hat die Polizei seit den Ausschreitungen und Plünderungen in der Nacht zum 21. Juni nach eigenen Angaben 66 Verdächtige identifiziert. 18 Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft, bei 11 wurde der Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Randalierer hatten während der Krawalle Schaufenster zerstört und Geschäfte geplündert. Nach Angaben der Polizei waren 400 bis 500 Menschen an den Ausschreitungen beteiligt oder hatten zugeschaut.