Stuttgart

VfB verpflichtet niederländisches Sturmtalent Sankoh

08.08.2020, 11:40 Uhr | dpa

Der VfB Stuttgart hat den 16 Jahre alten niederländischen Junioren-Nationalspieler Mohamed Sankoh verpflichtet. Der Stürmer kommt vom englischen Club Stoke City und soll zunächst für die U19 spielen, wie der schwäbische Fußball-Bundesligist am Samstag mitteilte. "In einer inhaltlichen, engen Verzahnung zwischen Nachwuchs und Lizenzabteilung werden wir ihn behutsam und gezielt an die Anforderungen des Herrenbereichs heranführen", sagte Thomas Krücken, Direktor Sport des Nachwuchsleistungszentrums. Sankoh habe einen langfristigen Vertrag unterschrieben, hieß es weiter.