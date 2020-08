Stuttgart

Wetter in Baden-Württemberg: Sonnenschein und Gewitter

18.08.2020, 07:16 Uhr | dpa

Sonnenschein und Gewitter - das Wetter in Baden-Württemberg bleibt durchmischt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, kann es regional zu Starkregen, Hagel und kräftigen Gewittern kommen. Vormittags zeigt sich jedoch die Sonne und die Höchstwerte am Dienstag liegen dabei bei 27 Grad.

Der Mittwoch wird heiter bis wolkig und bleibt trocken. Auch der Donnerstag wird sonnig bei Temperaturen bis 33 Grad.