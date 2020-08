Stuttgart

VfB Stuttgart ohne Clinton Mola ins Trainingslager

22.08.2020, 13:47 Uhr | dpa

Clinton Mola blickt in die Kamera. Foto: Marijan Murat/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Ohne Clinton Mola bezieht der VfB Stuttgart sein Trainingslager in Kitzbühel. Der Außenverteidiger muss aufgrund seiner Hüftprobleme passen. Insgesamt sind an diesem Samstag 29 Spieler nach Österreich gereist, teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist mit. Neben dem degradierten Holger Badstuber, der in die zweite Mannschaft abgeschoben wurde, fehlen auch der verletzte Maxime Awoudja und Wechselkandidat Ailton.

Mit dabei sind der wechselwillige und ebenfalls zuletzt verletzt pausierende Stürmer Nicolas Gonzalez und Abwehrspieler Marc Oliver Kempf. Der Kapitän der vergangenen Zweitliga-Saison kehrt nach seiner Schulter-Operation zunehmend ins Teamtraining zurück.