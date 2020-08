Stuttgart

Elztalbahn startet mit Verzögerung

26.08.2020, 19:11 Uhr | dpa

Wegen Bauverzögerungen geht die modernisierte Elztalbahn sechs Monate später als geplant wieder in Betrieb. Das teilte das Verkehrsministerium am Mittwoch in Stuttgart mit. Die Verschiebung sei bedauerlich und aus Sicht der Fahrgäste ärgerlich, hieß es weiter. Nun müsse sichergestellt werden, dass die Züge im Juni 2021 - geplant war Dezember diesen Jahres - auch wirklich fahren. Es müsse dafür gesorgt werden, dass die Arbeiten zügig vorangehen und die elektrischen Triebwagen rechtzeitig geliefert werden.

Die Modernisierung ist Teil des Projektes Breisgau S-Bahn 2020. Dabei werden bestehende Bahnstrecken der S-Bahn Breisgau um- und ausgebaut. Der Abschnitt "Elztalbahn" verläuft auf knapp 20 Kilometern zwischen Denzlingen bis nach Elzach (beide Kreis Emmendingen).