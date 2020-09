Stuttgart

Staatstheater: Europäischer Dramatikerpreis verschoben

05.09.2020, 10:07 Uhr | dpa

Die für den 20. September angesetzte erste Verleihung des Europäischen Dramatiker- und Dramatikerinnen-Preises in Stuttgart ist wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. Die Preisvergabe soll nun in der zweiten Hälfte der Spielzeit 2020/21 stattfinden, wie das Staatstheater Stuttgart am Freitagabend mitteilte. "Die Absage fällt uns definitiv nicht leicht", sagte Schauspielintendant Burkhard C. Kosminski.

Ausschlaggebend für die Entscheidung seien vor allem die gestiegenen Infektionszahlen in Frankreich, insbesondere in Paris, gewesen. Der diesjährige Preisträger Wajdi Mouawad leitet das Théâtre national de la Colline in Paris. Für sein Gastspiel wäre ein größeres Team aus Paris angereist. Zudem kommen die Mitglieder des Beirats, der Jury sowie die Gewinnerin des Nachwuchspreises, Jasmine Lee-Jones, aus dem europäischen Ausland. "Die Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten stehen nach wie vor an erster Stelle", so Kosminski.