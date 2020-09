Stuttgart

Wolken, Sonne und Schauer im Südwesten

11.09.2020, 06:18 Uhr | dpa

In Baden-Württemberg wechseln sich am Freitag Sonne und Wolken ab. Der Tag beginnt zunächst mit Nebel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Mittag und Nachmittag rechnen die Wetterexperten im Bergland mit einem geringem Schauerrisiko. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad im Bergland und 28 Grad in der Kurpfalz.

Auch der Samstag startet mit örtlichem Nebel. Im Süden und Südosten rechnen die Wetterexperten mit Schauern, Gewittern und Starkregen. Die Höchstwerte liegen bei 22 Grad im Bergland und 29 Grad am Oberrhein.