Stuttgart

Frau in Straßenbahn nach Notbremsung schwer verletzt

13.09.2020, 11:33 Uhr | dpa

Infolge einer Notbremsung ist eine Seniorin in einer Stuttgarter Stadtbahn gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die 76-Jährige wurde am Samstag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Unklar war, ob die Notbremsung kurz nach der Anfahrt durch den 43-jährigen Stadtbahnführer, einen Fahrgast oder durch ein automatisches Sicherheitsprogramm ausgelöst wurde.