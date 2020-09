Stuttgart

Baden-Württemberg im Wüstenstaat: Expo-Teilnahme beschlossen

23.09.2020, 15:20 Uhr | dpa

Trotz des Streits über deutlich gestiegene Kosten für den landeseigenen Pavillon gibt Baden-Württemberg grünes Licht für die Teilnahme des Landes an der Weltausstellung in Dubai im kommenden Jahr. Nach einem Beschluss der grün-schwarzen Regierung wird das Land auf der Expo Dubai ausstellen, die wegen der Corona-Pandemie in den Herbst 2021 verschoben werden musste. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) äußerte sich am Mittwoch erleichtert: "Die Expo Dubai ist für uns eine Weltpremiere des Standortmarketings", sagte sie in Stuttgart. Im Kreis von 192 Teilnehmerstaaten könne sich der Standort Baden-Württemberg hervorragend vorstellen und vermarkten.

Für Schlagzeilen, Kritik und Koalitionskrach hatte zuletzt die beträchtliche Kostensteigerung für die Expo-Teilnahme gesorgt. Nach Angaben von Mittwoch liegen die Gesamtkosten für Bau und Betrieb des Pavillons sowie für die Expo-Teilnahme bei derzeit bis zu 15,075 Millionen Euro. Neben den im Sommer bekannt gewordenen Kosten von 13,3 Millionen Euro sind darin auch die ebenfalls schon kommunizierten Mehrwertsteuerzahlungen und die Kosten für die Expo-Verschiebung enthalten.

Das Land liegt nach Angaben des Wirtschaftsministeriums vertraglich in der Verantwortung, diese Kosten zu tragen. Ursprünglich hatte die Projektgesellschaft den Pavillon komplett mit Hilfe von Firmen finanzieren wollen und als Vorhaben "aus der Wirtschaft für die Wirtschaft" deklariert. Es war eher von einer "protokollarisch flankierenden Rolle des Landes" die Rede gewesen, es sollte sich nur mit 2,8 Millionen Euro beteiligen. Später war dieser Betrag auf zunächst 5,8 Millionen und schließlich auf 11,25 Millionen Euro gestiegen. Grund war vor allem die schleppende Suche nach Sponsoren. Die zunächst nicht eingeplanten Ausgaben muss das Ministerium nach eigenen früheren Angaben in seinem Haushalt einsparen.

Baden-Württemberg ist das einzige Bundesland mit einem eigenen Pavillon in Dubai. Die Weltausstellung soll vom 1. Oktober 2021 bis Ende März 2022 stattfinden.