Stuttgart

Verdi ruft zu Warnstreiks in Stuttgarter Kitas auf

28.09.2020, 02:00 Uhr | dpa

Die Gewerkschaft Verdi ruft heute zu Warnstreiks in kommunalen Kitas und in der Schülerbetreuung in Stuttgart auf. Nach ersten Arbeitsniederlegungen bei Bussen und Straßenbahnen am Freitag in Karlsruhe und Baden-Baden soll es ab Dienstag zudem in allen acht kommunalen Verkehrsunternehmen im Land Warnstreiks geben. Sie befördern über eine Million Kunden pro Tag. Auch kommunale Kliniken im Kreis Göppingen und in Rastatt sollen ab Dienstag betroffen sein.

Die Gewerkschaft will mit den Warnstreiks Bewegung in die "stockenden" Verhandlungen der Manteltarifrunde im kommunalen Nahverkehr TV-N Baden-Württemberg bringen. Sie fordert für die rund 8600 Beschäftigten der acht Betriebe im kommunalen Nahverkehr in Baden-Württemberg unter anderem Entlastungstage, deutlich bessere Überstundenregelungen sowie die Anhebung des Urlaubsgeldes. Der Kommunale Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (KAV BW) verurteilt die Warnstreiks. Die Aktionen in Pandemie-Zeiten seien angesichts der finanziellen Einbrüche bei den Betrieben nicht nachvollziehbar.