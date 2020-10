Stuttgart

Schick könnte Bayer wochenlang fehlen

03.10.2020, 18:21 Uhr | dpa

Neuzugang Patrik Schick könnte Bayer 04 Leverkusen nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung im Spiel beim VfB Stuttgart möglicherweise mehrere Wochen fehlen. "Bei Patrik sieht es aus wie eine muskuläre Verletzung", sagte Trainer Peter Bosz am Samstag nach dem 1:1 beim Aufsteiger. "Das wird dann einige Wochen dauern." Schick hatte Bayer nach sieben Minuten in Führung gebracht, musste anschließend aber bereits in der 19. Minute ausgewechselt werden.

Auch Linksverteidiger Daley Sinkgraven war noch vor der Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt worden. "Daley hat einen Schlag auf den Kopf bekommen, ihm war schwindlig, er konnte nicht mehr richtig sehen. Ich hoffe, dass das nicht so schlimm ist", sagte Bosz. Genaue Diagnosen zu den verletzten Spielern gab es kurz nach Abpfiff allerdings noch nicht.